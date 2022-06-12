A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Lüksemburg - Türkiye maçı sonrası Halil Dervişoğlu açıklaması!
A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar Ligi 3. maçında Lüksemburg'a konuk oldu. Ay yıldızlılar, rakibini 2-0 mağlup etti. Türkiye böylelikle 3'te 3 yapmış oldu. Mücadele sonrası Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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