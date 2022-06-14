Danimarka 1-1 Türkiye | GOL (17' O'Riley)
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Danimarka U21 takımı, U21 Milli Takımımız, karşısında 17. dakikada O'Riley'in kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
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