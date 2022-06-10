Türkiye U21 0-0 Kazakistan U21 (MAÇ ÖZETİ)
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9'uncu Grup'taki 7'nci maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edemedi. İşte maç özeti...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:35
Türkiye U21 0-0 U21 Kazakistan (MAÇ ÖZETİ) 10 Haziran 2022 | 12:00
02:50
Tolunay Kafkas: Olması gereken bir sonuç! 10 Haziran 2022 | 12:00
24:43
Stefan Kuntz'dan Lüksemburg - Türkiye maçı öncesi sakatlık açıklaması 10 Haziran 2022 | 12:00
02:04
Canlı yayında açıkladı! "Kuntz'un avantajı..." 07 Haziran 2022 | 12:00
17:04
Stefan Kuntz Litvanya - Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu! "Kazanmamız gereken maçlar” 06 Haziran 2022 | 12:00
03:32
Yunus Akgün: Milli Takım çocukluk hayalimdi! 06 Haziran 2022 | 12:00
00:34
İşte Milli Takım'ın Litvanya karşısındaki muhtemel 11'i! 05 Haziran 2022 | 12:00
00:34
Millileri flaş sözler! "Bununla tatmin oluyorsa..." 05 Haziran 2022 | 12:00