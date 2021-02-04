Mustafa Cengiz'den Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci yorumu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil transferleriyle ilgili de konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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