04 Şubat 2021, Perşembe
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Mustafa Cengiz'den Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci yorumu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil transferleriyle ilgili de konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
04.02.2021
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