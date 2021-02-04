04 Şubat 2021, Perşembe
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Falcao'ya sürpriz talip! Zeki Uzundurukan açıkladı
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'ya MLS ekibi Nashville'in talip olduğunu belirterek, "MLS'te 10 Şubat'ta transfer dönemi başlıyor. Derbi vitrin maçı, Falcao oynamak istiyor." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
04.02.2021
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