04 Şubat 2021, Perşembe
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Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'a 'limit' yanıtı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Cengiz, Beşiktaş'ın harcama limitleriyle ilgili açıklamasına, "Ben görüyorum ve artırıyorum. Beşiktaş'a katılıyorum. Beşiktaş bizden de ricacı oldu, artı 2 yabancıya peki dedik. Niye sadece devre arası diyor. Geçen sezon da olsun, tüm sezonlar olsun. Artırıyorum. Niye bu devre arası? TFF Sicil Kurulu bu konuda hassas." yanıtını verdi.
04.02.2021
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