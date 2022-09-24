Güvenç Kurtar'dan Galatasaraylı Icardi'ye tavsiye: Neşet Ertaş dinlesin...
Wanda Nara, Galatasaray forması giyen eşi Icardi'den Instagram yaptığı paylaşımla ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar'dan çarpıcı bir yorum geldi. Kurtar, yıldız golcüye Neşet Ertaş dinlemesini tavsiye etti. İşte o sözler...
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