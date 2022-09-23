Galatasaray'da hazırlıklar sürdü! Icardi'nin Wanda Nara ayrılığı sonrası işte o görüntüleri...
Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın sosyal medyadan ayrıldıklarının duyurmasının ardından ilk antrenmanına çıktı. İşte Icardi'nin o anları...
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