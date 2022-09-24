Galatasaray İstanbulspor maçında gözler Mata ve Icardi'de olacak
GALATASARAY HABERLERİ | Milli arada İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Ümit Aktan değerlendirdi. Aktan, "Galatasaray'da boş milli arada takımda maç temposu kazanması gereken bazı isimler için İstanbulspor maçı çok faydalı olacak." dedi.
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