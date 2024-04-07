GOL | Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Mauro Icardi'nin ilk dakikada attığı golle Fenerbahçe karşısında skoru 1-0’a getirdi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
F.Bahçe sahadan çekildi! G.Saraylı oyuncular kendi aralarında maç yaptı 07 Nisan 2024 | 12:00
00:25
Icardi F.Bahçeli oyuncuları alkışladı! Sahan çekilirken... 07 Nisan 2024 | 12:00
00:28
GOL | Fenerbahçe 0-1 Galatasaray 07 Nisan 2024 | 12:00
00:38
Galatasaray taraftarından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki! 07 Nisan 2024 | 12:00
00:34
Dursun Özbek Şanlıurfa'da sıra gecesine katıldı 07 Nisan 2024 | 12:00
01:50
Flaş yorum! "Futbol iklimimiz sağlıklı değil" 07 Nisan 2024 | 12:00
01:03
Buruk'tan flaş F.Bahçe cevabı! "Çok önemli değil" 06 Nisan 2024 | 12:00
15:08
Okan Buruk ve Muslera, F.Bahçe maçı öncesi konuştu! 06 Nisan 2024 | 12:00