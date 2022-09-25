Galatasaray - İstanbulspor maçı sonrası Ahmet Akcan'dan flaş sözler!
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Süper Lig'e verilen milli arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası A Spor yorumcusu Ahmet Akcan'dan flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte Akcan'ın sözleri...
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