GALATASARAY HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
A Spor yorumcusu Kaya Temel, Eyüpspor maçında sakatlanan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın son durumunu açıkladı. Temel, "Abdülkerim ile ilgili İlk aldığımız bilgi, durumunun ciddi olduğu ve aşil tendonu bölgesinden bir sakatlık yaşadığı. Tecrübeli stoperin bugün MR’ı çekilecek, en azından 1 ay sahalardan uzak kalacağına yönelik bir bilgi var" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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