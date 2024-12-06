GALATASARAY HABERİ: İbrahim Hatipoğlu'dan, Acun Ilıcalı açıklaması!
Galatasaray Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı hakkında yasal haklarını kullanacağını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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