Hollanda'nın golü VAR'a takıldı! İşte o pozisyon

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldi. Ev sahibi Hollanda'nın 12. dakikada Virgil van Dijk ile bulduğu gol VAR uyarısı sonrası iptal edildi. İşte o pozisyon...