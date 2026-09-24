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Hollanda'nın golü VAR'a takıldı! İşte o pozisyon
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Hollanda'nın golü VAR'a takıldı! İşte o pozisyon

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldi. Ev sahibi Hollanda'nın 12. dakikada Virgil van Dijk ile bulduğu gol VAR uyarısı sonrası iptal edildi. İşte o pozisyon...

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