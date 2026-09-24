CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
GOL | Portekiz 1-0 Galler
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

GOL | Portekiz 1-0 Galler

UEFA Uluslar A Ligi D grubu maçında Portekiz, Joao Felix'in 22. dakikada attığı golle Galler karşısında 1-0 öne geçti.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Hollanda'nın golü VAR'a takıldı! İşte o pozisyon
Sonraki Video
Hollanda'nın golü VAR'a takıldı! İşte o pozisyon

Son 24 Saat