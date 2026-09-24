CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
GOL | Norveç 2-0 Danimarka
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

GOL | Norveç 2-0 Danimarka

UEFA Uluslar A Ligi D grubu maçında Norveç, E. Haaland'ın 18. dakikada attığı golle Danimarka karşısında 2-0 öne geçti.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Önceki Video
Hollanda'nın golü VAR'a takıldı! İşte o pozisyon
Hollanda'nın golü VAR'a takıldı! İşte o pozisyon
GOL | Norveç 1-0 Danimarka
Sonraki Video
GOL | Norveç 1-0 Danimarka

Son 24 Saat