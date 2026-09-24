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GOL | Hollanda 0-1 Almanya
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GOL | Hollanda 0-1 Almanya

UEFA Uluslar A Ligi B grubu maçında Almanya, F. Nmecha 'nın 32. dakikada attığı golle Hollanda karşısında 1-0 öne geçti.

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