Hollanda'da ortalık karıştı!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Hollanda'da ortalık karıştı. AZ Alkmaar maçı öncesi Hollanda polisi Galatasaray taraftarına müdahale etti.
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