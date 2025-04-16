Galatasaray Divan Kurulu'nda gergin anlar!
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında, Başkan Dursun Özbek’in konuşması sırasında bir üyenin tepkisi salonda gerginliğe yol açtı. İşte yaşananlar...
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