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Galatasaray Divan Kurulu'nda gergin anlar!

Galatasaray Divan Kurulu toplantısında, Başkan Dursun Özbek’in konuşması sırasında bir üyenin tepkisi salonda gerginliğe yol açtı. İşte yaşananlar...

16 Nisan 2025 | 15:42
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