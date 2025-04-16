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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. İşte o sözler...

16 Nisan 2025 | 15:35
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