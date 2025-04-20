Felipe Melo'dan flaş paylaşım! "Fenerbahçe ağlama"
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3'lük skorla berabere kalırken sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo flaş bir paylaşımda bulundu. Melo sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımda, "Galatasaray şampiyon, Fener ağlama" sözlerine yer verdi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
Felipe Melo'dan flaş paylaşım! 20 Nisan 2025 | 12:00
01:22
G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! 16 Nisan 2025 | 12:00
00:56
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! 16 Nisan 2025 | 12:00
07:39
Abdullah Kavukcu: G.Saray'ın önüne kimse geçemez 10 Nisan 2025 | 12:00
20:29
Buruk Mourinho'ya ne söyledi? Metin Öztürk açıkladı 04 Nisan 2025 | 12:00
08:40
G.Saray'dan kırmızı kart tepkisi! 30 Mart 2025 | 12:00
02:03
Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya gönderme 12 Mart 2025 | 12:00
02:38
İşte Galatasaray'ın yeni tesisleri 12 Mart 2025 | 12:00
Bugün
-
Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan dikkat çeken sözler!Diğer 19 Nisan 2025 | 09:40
-
Galatasaray Divan Kurulu'nda gergin anlar!Galatasaray 16 Nisan 2025 | 03:40
-
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!Galatasaray 16 Nisan 2025 | 03:31
-
Fenerbahçe 1-2 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)Türkiye Kupası 02 Nisan 2025 | 12:24