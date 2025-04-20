Video Galatasaray Videoları Felipe Melo'dan flaş paylaşım! "Fenerbahçe ağlama"

Felipe Melo'dan flaş paylaşım! "Fenerbahçe ağlama"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3'lük skorla berabere kalırken sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo flaş bir paylaşımda bulundu. Melo sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımda, "Galatasaray şampiyon, Fener ağlama" sözlerine yer verdi.

20 Nisan 2025 | 22:51
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:27
Felipe Melo'dan flaş paylaşım! 20 Nisan 2025 | 12:00
01:22
G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! 16 Nisan 2025 | 12:00
00:56
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! 16 Nisan 2025 | 12:00
07:39
Abdullah Kavukcu: G.Saray'ın önüne kimse geçemez 10 Nisan 2025 | 12:00
20:29
Buruk Mourinho'ya ne söyledi? Metin Öztürk açıkladı 04 Nisan 2025 | 12:00
08:40
G.Saray'dan kırmızı kart tepkisi! 30 Mart 2025 | 12:00
02:03
Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya gönderme 12 Mart 2025 | 12:00
02:38
İşte Galatasaray'ın yeni tesisleri 12 Mart 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN