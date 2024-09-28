Victor Osimhen için övgü dolu sözler! "40 yıllık Galatasaraylı gibi..."
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Victor Osimhen'i değerlendirdi. Tüzemen, "Osimhen, Galatasaray'ın kiralık oyuncusu. 100 milyon Euro değerin var, sezon sonu Galatasaray'dan gidecek ama bir gerçek var. 40 yıllık Galatasaraylı gibi oyunuyor. Attığı gol, Metin Oktay selamı vermesi... Muhteşem bir şey." dedi. | Galatasaray haberleri
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