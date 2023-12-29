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"2023 Turkcell Süper Kupa iptal oldu!"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa final maçı iptal edildi. Galatasaray cephesinden A Spor'a gelen açıklamalara göre, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçı iptal oldu. A Spor muhabiri Emre Kaplan, son gelişmeleri anbean aktardı...

29 Aralık 2023 | 21:06
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Galatasaray cephesinden A Spor muhabiri Emre Kaplan'a gelen açıklamalara göre; 2023 Turkcell Süper Kupa iptal edildi.

Son gelişmeleri aktaran Emre Kaplan, "Bunun gün içerisinde gerçekleşen belli sebepleri var. Galatasaray teknik heyeti ve futbolculardan ulaştığımız isimler bunu ifade etti. Artık G.Saray cephesinde dönüş hazırlıkları başladı." ifadelerini kullandı.

Emre Kaplan gün içerisinde yaşanan gelişmeleri şu şekilde aktardı:

18.30 sularında Galatasaray'dan malzemeciler stadyuma gitmişlerdi. Yaklaşık saat 20.30 sıralarında G.Saray'a ait olan malzemeler toplanarak dönüş hazırlıkları başlandı. Zirve devam ediyor ama maçın iptal edildiğini net olarak ifade edebiliriz. Teknik heyet ve oyuncular bu akşam İstanbul'a dönecekleri bilgisini doğruladılar.

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