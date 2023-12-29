Galatasaray kafilesi otelden ayrıldı! İşte o anlar
Son dakika spor haberi: Ertelenen Süper Kupa finalinden sonra Galatasaray kafilesi otelden ayrıldı ve havalimanına doğru yola çıktı. Son durumu A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:10
G.Saray kafilesi otelden ayrıldı! 29 Aralık 2023 | 12:00
02:13
Ali Koç ve Dursun Özbek otelden ayrıldı! İşte o görüntüler 29 Aralık 2023 | 12:00
02:34
"Süper Kupa iptal edildi!" 29 Aralık 2023 | 12:00
00:19
Suudi şoförden Süper Kupa tahmini! 29 Aralık 2023 | 12:00
01:54
Arabistan'a gelen vatandaşlarımızdan final yorumu! 29 Aralık 2023 | 12:00
01:17
O isimden sert eleştiri! "Bakhtiyar 1 gün konuşuldu" 29 Aralık 2023 | 12:00
06:39
Bilgiç ve Tüzemen'den Süper Kupa sözleri! 28 Aralık 2023 | 12:00
19:56
Okan Buruk'tan İsmail Kartal'a yanıt! 28 Aralık 2023 | 12:00