Türkiye'den Suudi Arabistan'a gelen vatandaşlarımıza Galatasaray - Fenerbahçe finalini sorduk!
Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Spor Servisi olarak Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacak Süper Kupa finali öncesi Türkiye'den gelen vatandaşlarımıza maç hakkındaki düşüncelerini ve skor tahminlerini sorduk. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
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