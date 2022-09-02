FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Belçikalı yıldız, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:01
Batshuayi İstanbul'a geldi! 02 Eylül 2022 | 12:00
02:44
F.Bahçe'den Michy Batshuayi hamlesi! 02 Eylül 2022 | 12:00
04:55
Yenilgiyi böyle açıkladı! "Konsantre eksikliği ve çaresizlik" 30 Ağustos 2022 | 12:00
00:25
Toroğlu'dan flaş Valencia eleştirisi! 30 Ağustos 2022 | 12:00
01:07
Valencia'yı eleştirdi! "Pozisyon icabı..." 29 Ağustos 2022 | 12:00
05:08
Fenerbahçe kafilesi Eskişehir'de 28 Ağustos 2022 | 12:00
22:12
Forvet bölgesine transfer yapılacak mı? Jesus açıkladı! 24 Ağustos 2022 | 12:00
17:07
Jorge Jesus'a büyük övgü! 23 Ağustos 2022 | 12:00