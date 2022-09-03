Fenerbahçe'nin Batshuayi transferi için flaş yorum: Garanti bir forvet değil!
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea’de olan Michy Batshuayi’yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin bu transferini A Spor yorumcusu Suat Umurhan çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar…
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