FENERBAHÇE HABERLERİ: Yenilgiyi böyle açıkladı! "Konsantre eksikliği ve çaresizlik"
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda arabam.com Konyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. A Spor yorumcusu Suat Umurhan bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Umurhan, "Konyaspor istediğini buldu. Hücumda baskılı olan bir oyun sestemi yok ve boşluk bekliyordu. İrfan Can'la Ferdi arasında yaşanan saha içinde olabilecek şey, konsantre eksikliğinin ve çaresizliğin göstergesiydi." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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