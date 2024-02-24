Fenerbahçe paylaşımı yapan Galatasaray'a Erman Toroğlu'dan flaş eleştiri!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bu mücadelede sarı-lacivertliler son dakikalarda penaltı kazandı. Bu penaltıya istinaden Galatasaray sosyal medya hesabından "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" şeklinde bir paylaşım yaptı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise bu paylaşım ile ilgili flaş eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:32
Toroğlu'dan G.Saray'a flaş eleştiri! 24 Şubat 2024 | 12:00
01:33
Toroğlu'dan flaş yorum! "F.Bahçe'nin işi çok zor" 24 Şubat 2024 | 12:00
01:27
Süper Kupa hazırlıkları başladı! 24 Şubat 2024 | 12:00
02:19
Selahattin Baki Union Saint-Gilloise eşleşmesini yorumladı! 23 Şubat 2024 | 12:00
01:03
"Şampiyonluk getirebilecek maçtı" 18 Şubat 2024 | 12:00
00:34
Toroğlu yorumladı! Golden önce faul var mı? 17 Şubat 2024 | 12:00
00:55
"İsmail Kartal'ı anlamak mümkün değil" 17 Şubat 2024 | 12:00
00:38
Toroğlu: Bu büyük bir ameliyat! 17 Şubat 2024 | 12:00