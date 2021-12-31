31 Aralık 2021, Cuma
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FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'yi böyle değerlendirdi! "Ölü Ozanlar Derneği"
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Fenerbahçe'nin ilk devredeki durumunu değerlendirdi. Aktan, "Fenerbahçe yeni sezona yeni umutlarla ve 'Yarım kalan işi tamamlayacağım' diyen bir teknik adamla başladı, yine olmadı. O kadar sanatçı, yetenekli oyuncular bir arada ki karşımıza Ölü Ozanlar Derneği çıktı. Hepsi şair, hepsi yıldız ama hepsinin üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
31.12.2021
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