FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'yi böyle değerlendirdi! "Ölü Ozanlar Derneği"

A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Fenerbahçe'nin ilk devredeki durumunu değerlendirdi. Aktan, "Fenerbahçe yeni sezona yeni umutlarla ve 'Yarım kalan işi tamamlayacağım' diyen bir teknik adamla başladı, yine olmadı. O kadar sanatçı, yetenekli oyuncular bir arada ki karşımıza Ölü Ozanlar Derneği çıktı. Hepsi şair, hepsi yıldız ama hepsinin üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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