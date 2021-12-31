31 Aralık 2021, Cuma
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Canlı yayında açıkladı! Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'de kalacak mı?
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'deki son gelişmeler aktardı. Kul, "Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. İç transferde Allahyar'ın kiralık sözleşmesi sona erdi ve takıma döndü. Allahyar'ın takımda kalmasını bekliyoruz, 2024 yılına kadar kontratı olsa da sözleşme yenilenmesi planlanıyor. Bunun dışında Ferdi ve Berke ile de tatil sonrasında görüşmeler hızlanacak. Visca ile Vedat Muriqi de masada" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
31.12.2021
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