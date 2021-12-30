Fenerbahçe Afyonspor maçında Burak Kapacak'ın görüntüsü olay oldu!

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Afyonspor'u konuk etti ve uzatmalar sonucunda rakibini 2-0'lık skorla eledi. Sarı-lacivertlilerde ilk kez ilk 11 başlayan Burak Kapacak'ın kilolu görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar.. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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