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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan şok tepki! "Ben sus dediğimde susacaksın"

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ett,. Maç sonunda yaşanan olaylar ise karşılaşmanın önüne geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetici Selahattin Baki'ye "Sus be! Ben sus dediğim zaman susacaksın." şeklinde tepki gösterdi. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri

20 Mayıs 2024 | 13:05
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