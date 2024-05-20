Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan şok tepki! "Ben sus dediğimde susacaksın"
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ett,. Maç sonunda yaşanan olaylar ise karşılaşmanın önüne geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetici Selahattin Baki'ye "Sus be! Ben sus dediğim zaman susacaksın." şeklinde tepki gösterdi. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Ali Koç'tan şok tepki! "Ben sus dediğimde susacaksın" 20 Mayıs 2024 | 12:00
00:32
F.Bahçeli futbolculardan Samandıra'da galibiyet üçlüsü! 20 Mayıs 2024 | 12:00
00:27
Derbinin ardından skandal görüntüler! 20 Mayıs 2024 | 12:00
00:23
Fenerbahçeli oyunculardan küfürlü sevinç! 20 Mayıs 2024 | 12:00
02:49
Derbi sonrası mixed zone'da olay çıktı! Bu kez yöneticiler... 19 Mayıs 2024 | 12:00
01:28
"Hem hakemi hem de G.Saray'ı yendi" 19 Mayıs 2024 | 12:00
05:28
Toroğlu'dan kırmızı kart pozisyonu için flaş yorum! 19 Mayıs 2024 | 12:00
01:13
Toroğlu'dan flaş yorum! "İğrenç bir lig yaşıyoruz" 19 Mayıs 2024 | 12:00