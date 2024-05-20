FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş'ın soyunma odası koridorlarındaki görüntüleri ortaya çıktı! İşte o sözleri
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaray galibiyeti sonrası soyunma odasına giderken sevindiği görüntüler ortaya çıktı. Mert Hakan'ın çıkan görüntülerde, "Tek başıma oynayacağım onlarla" dediği duyuldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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