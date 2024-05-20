Fenerbahçeli futbolculardan Samandıra'da galibiyet üçlüsü!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında Fenerbahçeli futbolcular Samandıra'da taraftara üçlü çektirdi. İşte o anlar... (FB spor haberi)
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