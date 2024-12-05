Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması!
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, merakla beklenen Talisca transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, konuğu olduğu A Spor canlı yayınında "Talisca'yı aldık diyemem, bizim istediğimiz şartlarda olursa bu transfer olabilir" dedi.
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