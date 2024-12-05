Acun Ilıcalı: G.Antep maçında lehimize hata yapıldı!
A Spor canlı yayınına konuk olan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı Süper Lig mücadelesinde kendileri lehine hata yapıldığını söyledi. Ilıcalı, Acun Ilıcalı: "Gaziantep maçında lehimize hata yapıldı. Becao'nun pozisyonu penaltıydı. Biz adalet istediğimiz için bunu söylüyoruz ama Galatasaray ayrıcalık istiyor! İşte yapı bu!" şeklinde konuştu.
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