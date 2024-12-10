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FENERBAHÇE HABERİ | Acun Ilıcalı'dan Barış Alper Yılmaz sözleri!

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Sivasspor maçında sakatlanan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili de konuştu. İşte o sözler...

10 Aralık 2024 | 12:41
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