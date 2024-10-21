Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
Son dakika spor haberi: 2. kez Dünya Süperbike şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, yurda döndü. Razgatlıoğlu, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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