Şahika Ercümen Gazze için dalıp dünya rekoru kırdı
Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze'deki ateşkes anlaşması sonrası "Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yaptı. Ercümen bu dalışlar beraber kendisine ait olan dünya rekorunu 107 metre ile yeniledi.
