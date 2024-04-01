Çocuk felciyle engelli kalan Dursun Duru basketbolla yeniden hayata tutundu!
Son dakika spor haberi: 3,5 yaşında yaşındayken çocuk felcine yakalan ve sağ bacağını kullanamayan Dursun Duru (56), 30 yaşında tanıştığı basketbolla hayata bağlandı. Spordan kopamadığını belirten Duru, "Bütün engelli kardeşlerimizi spor dallarında görmek isteriz. Evlerine kapanıp kalmasınlar. Kendilerini sosyalliğe adasınlar" dedi.
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