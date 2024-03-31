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Serenay Sarıkaya Adana Demirspor formasıyla oyunu kullandı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

31 Mart 2024 | 16:22
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