Serenay Sarıkaya Adana Demirspor formasıyla oyunu kullandı!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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