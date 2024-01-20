Erman Toroğlu Pendikspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı! "Gazlı içecek gibi"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Pendikspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş bir türlü defansı açamıyor. Hem Pendikspor’un defansı sıkışık hem de Beşiktaş’ın hücumcuları sıkışık. Gazlı içecek gibi" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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