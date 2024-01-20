Pendikspor-Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu: Cenazenin sorumluları belli!
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadele sonrası siyah-beyazlıların durumunu değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş yönetimi aldığı cenazeyi kaldırmaya bakacak. Bu cenazenin sorumluları belli, bırakıp gittiler leş ortada kaldı." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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