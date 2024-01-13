BEŞİKTAŞ HABERİ: Feyyaz Uçar'dan transfer sözleri! "Hocamızın talebi..."
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, 3-0'lık Vavacars Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Uçar transfere dair önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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