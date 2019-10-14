Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak?

Beşiktaş'ta gözler olağanüstü seçimli genel kurulda... 4 adayın yarışacağı kongrede yeni başkan pazar günü belli olacak.

Beşiktaş'ın yeni başkanı 20 Ekim'de belli olacak...

Fikret Orman'ın seçim kararı almasının ardından siyah beyazlı kulüpte 4 isim başkanlığa aday olmuştu.

Mevcut başkan Fikret Orman'ın aday olmadığı seçimde Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal görev gelebilmek için yarışacak...

Beşiktaş kongresinin ilk toplantısında çoğunluk sağlanamezken, ikinci toplantı çoğunluğa bakılmaksızın pazar günü saat 10:30'da Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek...

Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay'ın mayıs ayında yarıştığı kongrede 4 bin 899 üye oy kullanmıştı... 4 adayın yarışacağı bu seçimde ise daha fazla kişinin katılım göstermesi bekleniyor...