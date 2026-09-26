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Vincenzo Montella: Kazanabilirdik!
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Vincenzo Montella: Kazanabilirdik!

UEFA Uluslar Ligi ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, evinde Fransa'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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