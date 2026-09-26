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Arda Güler su istedi, tribünden su dolu poşet geldi | İZLE
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Arda Güler su istedi, tribünden su dolu poşet geldi | İZLE

Türkiye-Fransa maçında Arda Güler'in su istediği an tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu. Genç yıldızın isteğinin ardından tribünden su dolu poşet gönderildi. İşte o anlar...

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