CSKA Moskova Ljajic'i istiyor
Rusya Ligi'ne beklenen başlangıcı yapamayan CSKA Moskova'nın ara transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor. Bu doğrultuda menajerler aracılığıyla Ljajic'i takip eden Rus ekibinin, ocak ayında yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.
Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte performansında düşüş meydana gelen Ljajic, geçtiğimiz günlerde de basın toplantısında tecrübeli teknik adamın eleştirisine maruz kalmıştı.
Avcı, Adem Ljajıc için "Problem çözebilecek yetenekli bir futbolcu. kendisiyle de kötü formu ile ilgili görüştüm. Ljajic'in performansından memnun değilim. Memnun olmadığımı yüzüne karşı bir eleştiri olarak belirttim." ifadelerini kullanmıştı.
Ljajic son olarak Sırbistan Milli Takımı ile Paraguay'a karşı 90 dakika süre aldı...
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