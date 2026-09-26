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GOL | İngiltere 0-1 İspanya
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GOL | İngiltere 0-1 İspanya

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3 ilk maçında İspanya, İngiltere deplasmanında Lamine Yamal'ın 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

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